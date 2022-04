Viele freuen sich über den Frühlingsbeginn in der Region. Doch das bedeutet auch: Die Winter-Notunterkünfte für obdachlose Menschen schließen. Markus Streim war bei der letzten Fahrt des Kältebusses in Berlin dabei. Außerdem berichten unsere Reporter vom Start des Sommersemesters an der FU Berlin und davon, dass der Wald in Brandenburg bald ein eigenes Studienfach bekommen soll. Von Aurelie Winker