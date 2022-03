Mit dem Hartgummihammer werden in Berlin-Spandau Bäume auf Sturmschäden untersucht. Dass so viele Bäume umstürzen, liegt an einem Zusammenspiel aus einem von Regen durchfeuchteten Boden, in dem Wurzeln nicht mehr so fest halten und dem heftigen Sturm, erklärt Baumkontrolleur Martin Johnson im Naturschutz- und Grünflächenamt Spandau.

Misteln bieten dem Wind Angriffsfläche

Ein weiters Problem für die Bäume, insbesondere Birken, stellt der Mistellbefall dar. Das Schmarotzergewächs hat sich durch die Verbesserung der Luftqualität weiter verbreitet. In hohen Bäumen bietet es dem Wind eine Angriffsfläche. Der Baumkontrolleur empfiehlt deshalb, Misteln aus Bäumen entfernen zu lassen.

Auch die Gefahr durch geschädigte oder kranke Bäume sollte man nicht unterschätzen. Grundstücksbesitzer sind verpflichtet, sich um die Bäume auf ihren Flächen zu kümmern. Ein bis zweimal im Jahr sollte der Baumbestand per Sichtkontrolle auf seinen Zustand kontrolliert werden, raten Experten.