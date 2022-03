IMAGO / Uwe Steinert Bild: IMAGO / Uwe Steinert Download (mp3, 21 MB)

Reporter - Bäder in Berlin und Brandenburg

In Berlin und Brandenburg gibt es eine Menge Gelegenheiten zu Schwimmen - und das nicht nur an den zahlreichen Seen, sondern auch in den Schwimmbädern. Einige davon stellen wir vor - und berichten vom geplanten Neubau eines Stadtbades in Hennigsdorf. Von Lena Petersen und Thomas Rautenberg

Berlin ist voller Schwimmbäder, einige davon sind besonders schön und denkmalgeschützt, so wie beispielsweise das in der Finkensteinallee in Lichterfelde. Eine Sanierung bräuchte hingegen die Sport- und Lehrschwimmhalle in Schöneberg. Wir stellen beide Bäder vor.

Neubau in Hennigsdorf

Schwimmbäder gehören eigentlich in jede größere Kommune. Doch viele Gemeinden haben ihre Hallenbäder in den vergangenen Jahren geschlossen. Zu aufwendig beim Personal, einfach nicht zu bezahlen. Mit jeder Schwimmhalle, die aufgegeben wird, bleibt auch das Schul- und Vereinsschwimmen in der Region auf der Strecke. Die Stadt Hennigsdorf bei Berlin geht einen anderen Weg. Mitten im Ort wird ein neues Schwimmbad gebaut. Warum geht im brandenburgischen Hennigsdorf, was woanders nicht funktioniert? Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg hat sich vor Ort umgeschaut.