In dieser Woche ist erneut eine Radfahrerin in Berlin gestorben. Die Stadt ist unsicher, aber will eigentlich eine "Vision Zero" erreichen - also Null Verkehrstote und Verletzte. So steht es im Mobilitätsgesetz. Davon ist Berlin aber noch weit entfernt. Angela Ulrich hat sich das mal an einer der gefährlichsten Kreuzungen der Stadt angeschaut.