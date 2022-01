Impfpflicht in sensiblen Einrichtungen - mit welchen Folgen?

Ab Mitte März gilt in Deutschland eine "einrichtungsbezogene Impfpflicht": Jeder, der in Arztpraxen, Pflegeheimen oder Therapieräumen arbeitet, muss einen Corona-Schutz nachweisen. Und das hat Folgen auf mehr Berufsgruppen, als man erstmal denken könnte. Von Sylvia Tiegs

Ob Arzt, Pfleger oder Reinigungskraft, wer in sensiblen Einrichtungen arbeitet, muss ab Mitte März gegen Corona geimpft sein. Wie die Betriebe Ungeimpfe versuchen zu einer Impfung zu bewegen und was konkret für die Mitarbeiter und auch die Unternehmen folgt, wenn diese nicht zu überzeugen sind, dem ist Sylvia Tiegs in Berlin nachgegangen.