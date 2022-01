In der Brandenburger Landes- und Kommunalpolitik sind Frauen noch immer stark unterrepräsentiert. Im Barnim beispielsweise liegt die Frauenquote in kommunalpolitischen Spitzenämtern bei exakt null Prozent. Warum ist das so? Von Helge Oelert

Angela Merkel ist in Templin aufgewachsen - und war 16 Jahre Bundeskanzlerin. Annalena Baerbock, Mutter zweier junger Kinder aus Potsdam, repräsentiert Deutschland auf internationaler Bühne. Franziska Giffey stammt aus Briesen und ist Regierende Bürgermeisterin von Berlin. Da kann man den Eindruck haben, mehr Gleichberechtigung in der Politik als die Frauen aus Brandenburg verkörpern, geht nicht.

Und doch täuscht das Bild. Sowohl in der Landes- als auch in der Kommunalpolitik sind Frauen noch immer unterrepräsentiert. So etwa auch im Barnim im Nordosten von Berlin. Dort liegt die Frauenquote in kommunalpolitischen Spitzenämtern bei null Prozent. Warum das so ist, hat unser Regionalkorrespondent Helge Oelert versucht herauszufinden.