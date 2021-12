Im November hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass die Berliner Bezirke das sogenannte "Vorkaufsrecht" zum Schutz des bezahlbaren Wohnraums nur in wenigen Fällen ausüben dürfen. Viele Mieterinnen und Mieter in Berlin sind seitdem beunruhigt und auch wütend. Von Wolf Siebert

Die Mieterinnen der H48 fühlen sich von diesem Richterspruch unmittelbar bedroht. Eine Immobilienfirma aus Sachsen hatte die Immobilie Hermannstraße 48 gekauft. Drei Häuser und ein Fabrikgebäude. Das Ganze liegt in einem Milieuschutzgebiet, deshalb hat der Bezirk unter bestimmten Bedingungen ein Vorkaufsrecht.

Mieterin und Demonstrantinnen sind empört über das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das Vorkaufsrecht für Bezirke und Kommunen drastisch einzuschränken. Denn das jahrelang in Berlin und anderen Städten angewandte Vorkaufsrecht ist damit so gut wie tot.

Rund 200 Demonstranten stehen vor dem Haus Hermannstraße 48 in Berlin-Neukölln. "Spekulation bekämpfen. H48 bleibt!" steht auf einem weißen Transparent. Eine der Mieterinnen ergreift das Mikrofon: "Alle Menschen, die heute in der H48 leben und arbeiten, sollten eine sichere Bleibe behalten, unabhängig von Einkommen und Vermögen. Deswegen stehen wir heute hier, weil wir das Vorkaufsrecht als rechtssicheres Instrument zurückhaben wollen."

Da der neue Eigentümer sich nicht auf mieterfreundliche Verabredungen einlassen wollte, zog das Bezirksamt Neukölln das Vorkaufsrecht. Aber nicht, um die Häuser selber zu behalten. Die Mieterinnen und Mieter hatten ein eigenes Kaufangebot vorgelegt, der Bezirk war also nur der Zwischenerwerber.

Dagegen klagten die sächsischen Käufer. Der Rechtsstreit war noch nicht abgeschlossen, als die Verwaltungsrichter urteilten. Der Bezirk durfte in diesem Fall das Vorkaufsrecht gar nicht ausüben. Deshalb werden die Sachsen die Immobilie wohl übernehmen.

"Wir haben teilweise WGs mit bis zu 14 Leuten auf einer sehr großen Fläche. Viele von uns haben sich bewusst dazu entschieden so zu wohnen. Ich finde es sehr schade, dass Wohnformen außerhalb der Kleinfamilie immer schwerer möglich sind", sagt Mieterin Hanna.

Würden die Mieten in der H48 so bleiben, wie sie aktuell sind, würde sich das Investment der Immobilienfirma erst nach circa 40 Jahren rechnen. Es sei denn, die Firma bringt die Häuser auf einen zeitgemäßen Standard, baut um und erhöht die Mieten, auch in einem Milieuschutzgebiet ist das nicht unmöglich.

Hausprojekte werden kaum geschützt