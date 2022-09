Der Tag in Berlin und Brandenburg

Das Neueste aus der Region am 23.09.2022

In vielen Städten sind wieder Menschen auf die Straße gegangen, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen - auch in Berlin und Brandenburg. Die Bewegung Fridays For Future hatte dazu aufgerufen. Laut Berlin Trend sind drei von vier der Befragten für das vom Senat vorangetriebene 29-Euro-Ticket.