Der Tag in Berlin und Brandenburg

Das Neueste aus der Region am 16.09.2022

Die Brandenburger Politik zeigt sich überwiegend erleichtert über das Hilfspaket für die PCK-Raffinerie in Schwedt - die Beschäftigten reagieren skeptisch. Außerdem: Kein günstiges ÖPNV-Ticket in Brandenburg, Tag der Schiene am Berliner Hauptbahnhof und neues Elektro-Löschfahrzeug bei der Berliner Feuerwehr.