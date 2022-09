In Cottbus entscheidet sich erst in vier Wochen, wer Oberbürgermeister wird. Dann gehen der SPD-Politiker Tobias Schick und Lars Schieske von der AfD in die Stichwahl. Themen außerdem: Landräte und Bündnis Schiene gegen Aus für RB73/74, Städte- und Gemeindebund sorgt sich vor Energieknappheit, Ukrainer:innen in Ludwigsfelde und Grundsteuererklärung.