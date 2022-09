Der Tag in Berlin und Brandenburg

Das Neueste aus der Region am 08.09.2022

In der Affäre um eine Stellenbesetzung muss der Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte, Stephan von Dassel (Grüne), jetzt sein Amt abgeben. Die Bezirksverordnetenversammlung hat am Donnerstag seine Abwahl beschlossen. Außerdem: Abgeordnetenhaus debattiert über Entlastungen und ostdeutscher Unternehmertag in Potsdam.