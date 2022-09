Der Tag in Berlin und Brandenburg

Das Neueste aus der Region am 06.09.2022

Die Kliniken in Brandenburg sehen sich - auch angesichts der drastisch steigenden Energiekosten - in ihrer Existenz bedroht. Bei einer Protestkundgebung im Neuen Lustgarten in Potsdam haben die Mitarbeitenden ihrem Ärger Luft gemacht. Außerdem: Kleine Betriebe leiden unter Energiekrise und neuer Landeswahlleiter ernannt.