Der Tag in Berlin und Brandenburg

Das Neueste aus der Region am 05.09.2022

65 Milliarden Euro will der Bund für das dritte Entlastungspaket in die Hand nehmen. Gewerkschaften und Sozialverbände loben die geplanten Einmalzahlungen. Aus der Brandenburger Politik gibt es aber auch Kritik. Außerdem: Wieder tote Fische in der Oder und Innenausschuss berät über Krise beim Berliner Rettungsdienst.