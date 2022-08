Die Brandserie in Berlin-Staaken ist zurück: In der Nacht hat es wieder im Keller eines Hochhauses gebrannt. Außerdem: Mehr Tankbetrug in Brandenburg, Prozess um Kriegsverbrechen in Syrien vor dem Berliner Kammergericht und BASF weiht zusammen mit Envia ihren Solarpark in Schwarzheide ein.