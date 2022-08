Der Tag in Berlin und Brandenburg

Das Neueste aus der Region am 10.08.2022

Wie reagieren Politikerinnen und Politiker aus Brandenburg und Berlin auf Lindners Steuerpläne? Außerdem: Tausende tote Fische an und in der Oder, rbb-Rechercheteam zur Causa Schlesinger, eine besondere Stadtführung durch Berlin und der Brandenburger Naturschutzpreis Brandenburg geht an Vogelschützer.