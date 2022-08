Am Montag berät der deutsch-polnische Umweltrat in Bad Saarow über das weitere Vorgehen nach dem Fischsterben an der Oder. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) appelliert nach der Umweltkatastrophe an Polen, den Ausbau der Oder zu stoppen. Die Regeneration des Flusses müsse im Vordergrund stehen.