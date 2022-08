Der Tag in Berlin und Brandenburg

Das Neueste aus der Region am 29.08.2022

Die Umweltkatastrophe in der Oder hat Verstimmungen zwischen Deutschland und Polen verursacht. Beide Seiten berieten jetzt in Bad Saarow die Lage. Weitere Themen: Prozessauftakt zu rechtsextremer Brandanschlagsserie in Neukölln, regionale Bilanz zum 9-Euro-Ticket und eine Demo gegen Finanzminister Christian Lindner.