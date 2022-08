Berlin will Anschlusslösung für 9-Euro-Ticket ab Oktober

Die Berliner Koalitionsparteien streben ab Oktober eine Anschlusslösung für das 9-Euro-Ticket an. Das kündigte die Regierende Bürgermeisterin Giffey (SPD) nach einer Sitzung des Koalitionsausschusses am Freitag an. Über die Details des Vorhabens haben wir mit Thorsten Gabriel aus der Redaktion Landespolitik gesprochen.