Der Tag in Berlin und Brandenburg

Das Neuste aus der Region am 03.08.2022

Die Waldbrandsaison ist längst nicht vorbei, und die nächste kommt bestimmt. Um darauf besser vorbereitet zu sein, fordern die Brandenburger Grünen, das Waldgesetz zu ändern. Weitere Themen: Kindesmisshandlungen in Deutschland nehmen zu, die Corona-Lage an Brandenburger Kliniken und Schnäppchenjagd in Polen.