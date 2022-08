Seit Tagen sterben in der Oder auf deutscher und polnischer Seite die Fische. Wie sah es am Freitag am großen Strom an der Grenze zu Polen aus? Weitere Themen: Rolf Eden ist tot; Stadtwerke Potsdam setzen vorerst auf Gas und Öl; Alte Bäume kommen besser mit Trockenheit klar.