Der Tag in Berlin und Brandenburg

Das Neueste aus der Region am 28.07.2022

Ab Oktober sollen die Energieversorger die höheren Preise am Gasmarkt direkt weitergeben dürfen. Wir haben uns auf der Straße umgehört, wie Berlinerinnen und Berliner in die Zukunft blicken. Weitere Themen: Schulen sollen Energie sparen, Arbeitsmarkt in der Region stabil und Waldbrand weiter aktiv.