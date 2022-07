Die Berliner Bildungsverwaltung will Pädagoginnen und Pädagogen künftig selbst aus- und weiterbilden - in einem eigenen Landesinstitut. Außerdem: Neue Oberschule mit gymnasialer Oberstufe in Altlandsberg, Koffer-Chaos am BER, Geflüchtete aus der Ukraine beim Jobcenter in Cottbus und lange Sommernacht bei der Landesgartenschau in Beelitz.