Der Tag in Berlin und Brandenburg

Das Neueste aus der Region am 21.07.2022

Sicherheitsinnovation am Bahnhof Südkreuz in Berlin. Nachhaltig Urlauben im Spreewald. Neue Regeln für E-Scooter stoßen auf Kritik des Fußgängerverbands. Neues Solarkraftwerk in Potsdam öffnet seine Türen. Zwei Tage pro Woche kinderfreie Therme Bad Saarow.