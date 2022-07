Der Tag in Berlin und Brandenburg

Das Neueste aus der Region am 20.07.2022

Hitzehilfe für Obdachlose. Stirbt der kleine Spreewald? Hitze-Akkordarbeit in der Leitstelle Lausitz. Waldbrandlage in Bad Saarow. Außenministerin Baerbock besucht Netzbetreiber in Brandenburg. Zuzug nach Schönefeld sorgt für Kita-Not.