Der Tag in Berlin und Brandenburg

Durch Nord Stream 1 fließen jetzt aus Russland nur noch 40 Prozent der maximalen Gasmenge. Was bedeutet die Gasdrosselung für die Region? Themen außerdem: Untersuchungsausschuss nimmt Arbeit auf, Wassermangel in Brandenburger Gewässern, Einigung beim kommunalen Finanzausgleich in Brandenburg und Modellversuch für autofreien Kiez.