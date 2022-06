Der Tag in Berlin und Brandenburg

Das Neueste aus der Region am 13.06.2022

Halbzeit beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saarow. Reaktionen auf die hohen Spritpreise an den Berliner Tankstellen. Zahl der Rechtsextremisten in Brandenburg laut Verfassungsschutzbericht auf neuem Höchststand. Start der E-Akte im Bezirksamt Berlin-Mitte.