Zwei Tage nach der tödlichen Autofahrt in Berlin-Charlottenburg wird über eine Verkehrsberuhigung rund um den Breitscheidplatz debattiert. Außerdem: Gedenken an Anne Frank, Potsdam kommt bei Unterbringung von Geflüchteten an die Grenzen, Easyjet-Streik am BER und Brandenburger Landpartie am Wochenende.