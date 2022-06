Am 17. Juni 1953 gab es in Hunderten Orten der DDR Streiks und teils gewaltsame Kundgebungen gegen das SED-Regime. Dessen wurde bei Gedenkfeiern in Berlin und Brandenburg gedacht. Weitere Themen: Reaktionen auf Absenkung der Mindesttemperatur; BVG bald nur noch mit Elektrobussen; Vor der Bürgermeisterwahl in Bernau und CSD in der Prignitz.