Der Tag in Berlin und Brandenburg

Das Neueste aus der Region am 18.05.2022

Berlin will Lehrerinnen und Lehrer ab dem Sommer wieder verbeamten. Außerdem: Die Amerika-Gedenkbibliothek in Kreuzberg wird erweitert, der Brandenburger Landtag debattiert über die Inflation und die Internationale Biosphärenkonferenz tagt in Eberswalde.