Der Tag in Berlin und Brandenburg

Das Neueste aus der Region am 17.05.2022

Berliner Senat lehnt Volksbegehren für eine autofreie Innenstadt ab. Rücktritt am Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam nach mutmaßlicher sexueller Belästigung. 101-jähriger ehemaliger KZ-Wachmann soll fünf Jahre in Haft. Brandenburg rechnet mit höheren Steuereinnahmen.