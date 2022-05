Steuerschätzer rechnen in diesem und im nächsten Jahr mit deutlich mehr Geld für das Land Berlin. Trotzdem schaut Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) nicht nur optimistisch in die Zukunft. Außerdem: Kaum Termine in Potsdamer Ämtern, Aktionswoche gegen Alkoholsucht und Neues von der Landesgartenschau in Beelitz.