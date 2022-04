Der Tag in Berlin und Brandenburg

Das Neueste aus der Region am 29.04.2022

In Berlin-Pankow ist am Freitagvormittag eine Frau auf offener Straße erstochen worden - mutmaßlicher Täter ist laut Polizei ihr Lebensgefährte. Außerdem: Die Expertenkommission zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen traf sich zum ersten Mal, Corona-Folgen belasten Brandenburger Familien und Obsthöfe in Werder laden Besucher ein.