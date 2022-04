In Berlin gibt es einen politischen Streit um die Demoroute zum 1. Mai. Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) will auch den Radverkehr aus der Friedrichstraße verbannen. Weitere Themen: Mehrheit in Brandenburg für Ausbau der Windenergie, Taxibranche unter Druck sowie Gedenktag in Sachsenhausen.