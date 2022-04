Der Tag in Berlin und Brandenburg

Das Neueste aus der Region am 21.04.2022

Erneute Zusammenstöße mit der Polizei in der High Deck Siedlung in Berlin-Neukölln. Situation der Testzentren nach dem Wegfall der meisten Corona-Beschränkungen. Folgen der hohen Energiepreise für Essen auf Rädern. Offene Gärten in Brandenburg.