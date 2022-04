Der Tag in Berlin und Brandenburg

Reichsbürger, Corona-Leugner und andere Radikale haben einen Sturz der Bundesregierung geplant. Als Hauptverdächtiger gilt ein 54-jähriger aus Falkensee, er wurde festgenommen. Weitere Themen: Laga in Beelitz eröffnet; Einkaufen in Polen; Osterreiseverkehr mit der Bahn; Osterfeuer in Brandenburg.