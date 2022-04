Der Tag in Berlin und Brandenburg

Wie sicher ist die Energieversorgung in Berlin angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine? Laut Wirtschaftssenator Schwarz gibt es weder Krise, noch Knappheit. Weitere Themen: Ende des Volksbegehrens Sandpisten; Abnehmende Spendenbereitschaft für Ukraine; Niederlande in Brandenburg; Wie attraktiv ist Berlin an Ostern für Touristen?