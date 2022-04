In Berlin haben die Ermittlungsbehörden in einigen hundert Fällen Hinweise auf Betrug bei Corona-Teststationen gefunden. Die Schäden gehen in die Millionen. Weitere Themen: Schwierige Situation der Berliner Tafel; Start des Sommersemesters; "Schulstart" für ukrainische Kinder in Cottbus; LaGa in Beelitz vor dem Start.