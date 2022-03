Der Tag in Berlin und Brandenburg

Das Neueste aus der Region am 25.03.2022

Verwirrung bei den Verkehrsbetrieben wegen 9-Euro-Ticket. Neun Euro für die Öffis - was halten Berlinerinnen und Berliner davon? Demo von Fridays for Future mit über 10 000 Teilnehmenden. Registrierung von Geflüchteten in Berlin. KZ-Wachmann-Prozess: Hochbetagte ehemalige SS-Männer als Zeugen geladen.