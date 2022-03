Der Tag in Berlin und Brandenburg

Das Neueste aus der Region am 16.03.2022

Das Land Berlin hart in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 1.500 weitere Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht. Die bundesweite Verteilung der klappt allerdings noch immer nicht. Weitere Themen: LKW-Demo auf dem Berliner Ring; Taxistreit am BER; Doppelter Trampeltiernachwuchs in Perleberg.