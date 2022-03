Der Krieg in der Ukraine stellt auch unsere Region vor große Herausforderungen. So kommt Berlin etwa an die Belastungsgrenze. Und ein Kinderschutzteam sorgt dafür, dass Kinder auf der Flucht nicht in falsche Hände geraten. Themen außerdem: Schwedt und die Spritversorgung, Brandanschlag auf Lomonossow-Schule in Marzahn und Haftstrafe im Raser-Prozess.