Der Tag in Berlin und Brandenburg

Das Neueste aus der Region am 3.2.2022

Die Corona-Impfaktionen an Berliner Schulen werden beendet und mit der Aktion #WirWerdenLaut wenden sich Schülerinnen und Schüler gegen die Bildungspolitik in der Pandemie. Auf dem Tempelhofer Feld und in der Ostprignitz ziehen weitere Geflüchtete ein. Und die sorbische Hymne soll neue Textpassagen bekommen.