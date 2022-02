Der Berliner Senat hat am Dienstag kleinere Lockerungen bei Großveranstaltungen beschlossen und Erleichterungen für den Einzelhandel in Aussicht gestellt. In Brandenburg fällt dort ab Mittwoch schon die 2G-Regel. Außerdem starten die Impfungen in Apotheken und in Grunewald findet eine außergewöhnliche Gerichtsverhandlung statt.