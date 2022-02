Der Tag in Berlin und Brandenburg

Das Neueste aus der Region am 18.02.

Die Region bereitet sich auf eine erneute Sturmnacht vor. Die 2G-Regel im Einzelhandel gilt ab sofort nicht mehr und Berlin will den Novavax-Impfstoff bald für Impfpflichtige anbieten. In Brandenburg steigt der Altersdurchschnitt weiter und die Planungen für die Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht sind in vollem Gange.