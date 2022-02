Der Tag in Berlin und Brandenburg

Kaum ein anderes Thema sorgt derzeit für kontroversere Diskussionen als die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Unser Reporter hat in Senftenberg ein Stimmungsbild gesammelt. Außerdem wurde der Bushido-Prozess unterbrochen und die Trinkwassersituation in Berlin und Brandenburg hat auch so ihre Probleme.