Der Tag in Berlin und Brandenburg

Das Neueste aus der Region am 13.01.2022

Neues Jahr, neuer Senat, altes Thema: Die erste Debatte in 2022 widmete das Berliner Abgeordnetenhaus der Pandemie-Bekämpfung. Außerdem: Kritik am Vergabeverfahren für Berliner Corona-Teststellen und ein besonderes Klimakonzept - in Schipkau.