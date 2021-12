Der Tag in Berlin und Brandenburg

Die Corona-Impfpflicht fürs Gesundheitswesen ab März ist beschlossen - für alle Beschäftigten in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, also auch für Reinigungskräfte. Weitere Themen: 3G-Kontrollen der Bezirksämter, Stellenabbau bei Alstom und Brandserie in Staaken.