Der Tag in Berlin und Brandenburg

Das Neueste aus der Region am 6.12.2021

Themen der Sendung vom 6.12.2021: Berliner Grüne stellen Senatorinnen vor, Familiendrama in Senzig, die Brandenburgerin Klara Geywitz wird Ministerin, Landesrechnungshof kritisiert hohe Schulden des Senats und die Situation in den Gesundheitsämtern am Beispiel Neukölln.