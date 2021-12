Der Tag in Berlin und Brandenburg

Das Neueste aus der Region am 14.12.2021

Vor knapp vier Jahren starb eine junge Frau in Berlin, als ein Polizeiwagen mit erhöhter Geschwindigkeit in ihr Auto raste. Jetzt hat das Landgericht in zweiter Instanz eine Geldstrafe gegen einen Polizisten verhängt. Außerdem verschärfen Brandenburg und Berlin ihre Corona-Regeln.