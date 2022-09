Aus der Oder waren im Juli und August tonnenweise tote Fische sowohl auf polnischer als auch deutscher Seite geborgen worden. Was die genaue Ursache dafür ist, ist nach wie vor nicht geklärt. Im Verdacht steht eine giftige Algenblüte in Zusammenhang mit einem erhöhten Salzgehalt, Niedrigwasser und hohen Temperaturen.

Neben dem Niederoderbruch sind auch in Polen am Wochenende in einem Seitenarm der Oder erneut tote Fische gefunden worden. Das berichtete der polnische Fernsehsender TVN. Demnach mussten am Gleiwitzer Kanal im Süden des Landes mehrere hundert Kilogramm verendeter Tiere entsorgt werden. Polizei, Feuerwehr und die für Umweltschutz zuständigen Behörden waren im Einsatz.