Weil es auch in der Region immer seltener und immer weniger regnet, muss allerorten Wasser gespart werden – auch beim Bewässern von Gärten. In Berlin-Charlottenburg wässert ein Kleingärtner schon seit 13 Jahren nur mit Regenwasser, aber auch ihn bringt die Trockenheit langsam an seine Grenzen. Von Wolf Siebert